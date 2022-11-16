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Azerbaycan'dan Fransa'ya misilleme

Azerbaycan Parlamentosu, Fransız Senatosu'nun aldığı yaptırım kararına ilişkin karşı bildiri kabul etti. Buna göre; Fransız yetkililerin Azerbaycan'daki varlıkları dondurulacak, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler gözden geçirilecek.

Ekleme: 16.11.2022 - 17:26 Güncelleme: 16.11.2022 - 17:31 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan'dan Fransa'ya misilleme
Fransa'nın Azerbaycan'a karşı devam eden faaliyetlerini dikkate alan Azerbaycan Parlamentosu, Fransız Senatosu'nun aldığı karara ilişkin bildiriyi kabul etti.

Milli Meclis, Azerbaycan hükümetini aşağıdaki önlemleri almaya davet etti:

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin girişim ve faaliyetlere katılmasına izin verilmemesi ve Fransız hükümeti tek taraflılık garantisi verene kadar bu konularda Fransız yetkililerle görüşmemesi.

Fransız yetkililerin Azerbaycan'daki varlıkları tespit edilirse dondurulması.

Azerbaycan devletinin emrettiği hiçbir projeye Fransız şirketlerinin katılmasına izin verilmemesi,

Fransız şirketlerinin Azerbaycan tarafıyla enerji sektöründeki iş birliklerinin gözden geçirilmesi,

Azerbaycan ile Fransa arasındaki mevcut siyasi ve ekonomik ilişkilerin gözden geçirilmesi,

Bağlantısızlar Hareketi'nin başkanı olarak, Fransa'nın sömürge siyaseti, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları uluslararası örgüt çerçevesinde gündeme getiriliyor.

Fransa'nın İslamofobi politikası konusunun İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde gündeme getirilmesi.

Fransa'nın Türk düşmanlığı politikasını Türk devletlerinin teşkilatları çerçevesinde gündeme getirmek.

Fransa'dan Bakü'ye yaptırım kararı

Fransız Senatosu, Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki sorunlar nedeniyle Bakü'ye yaptırım uygulanmasını isteyen önergeyi kabul etmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise, bunun normalleşme sürecini baltalamaya hizmet ettiğini söyleyerek tepki göstermişti.
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