Kemal Kılıçdaroğlu: Ülkücü olan benim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı.Kılıçdaroğlu burada partililere seslendi.CHP Lideri'nin gündeminde, İstiklal Caddesi'ndeki patlama ve kendisine yöneltilen 'teröre ve teröristlere karşı yetersiz tepki' eleştirileri vardı. Kılıçdaroğlu, kendisinin eleştiriyi yöneltenlerden daha milliyetçi ve daha vatansever olduğunu söyledi.'Milliyetçi arıyorsanız bu kardeşinize bakacaksınız, ülkücü arıyorsanız bu kardeşinize bakacaksınız. Vatansever arıyorsanız CHP'ye bakacaksınız. Milletinin yanında olan milletinin hakkını hukukunu arayan parti arıyorsanız CHP'ye bakacaksınız.Her yerde söyledim yine söylüyorum. Teröre de teröriste de lanet olsun teröristlerin yolunu açanlara da lanet olsun. Söz veriyorum, bu milletin sırtından bunu söküp atacağız. Terörle teröristle nasıl mücadele edilir, iktidara geldiğimizde bütün dünya öğrenecek.'