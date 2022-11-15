  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 19,33 - 19,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu: Ülkücü olan benim

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde farklı kesimlerin de oylarını alabilmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakarların ardından şimdi de milliyetçilere göz kırpmaya başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Ülkücü olan benim
Ekleme: 15.11.2022 - 17:22 Güncelleme: 15.11.2022 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu: Ülkücü olan benim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı.

Kılıçdaroğlu burada partililere seslendi.

CHP Lideri'nin gündeminde, İstiklal Caddesi'ndeki patlama ve kendisine yöneltilen 'teröre ve teröristlere karşı yetersiz tepki' eleştirileri vardı. Kılıçdaroğlu, kendisinin eleştiriyi yöneltenlerden daha milliyetçi ve daha vatansever olduğunu söyledi.

'Milliyetçi arıyorsanız bana bakacaksınız'

Kemal Kılıçdaroğlu şu şekilde konuştu:

'Milliyetçi arıyorsanız bu kardeşinize bakacaksınız, ülkücü arıyorsanız bu kardeşinize bakacaksınız. Vatansever arıyorsanız CHP'ye bakacaksınız. Milletinin yanında olan milletinin hakkını hukukunu arayan parti arıyorsanız CHP'ye bakacaksınız.

'Teröre de teröriste de lanet olsun'

Her yerde söyledim yine söylüyorum. Teröre de teröriste de lanet olsun teröristlerin yolunu açanlara da lanet olsun. Söz veriyorum, bu milletin sırtından bunu söküp atacağız. Terörle teröristle nasıl mücadele edilir, iktidara geldiğimizde bütün dünya öğrenecek.'
Teröristin çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi! Son bir hafta içerisinde telefonla iletişimi artmıştı...
Putin'e bir darbe daha: Gazprom'un hisselerine el koydular
Kemal Kılıçdaroğlu: Ülkücü olan benim
Başkan Erdoğan'dan dünyaya uyarı: Yeni bir kriz ihtimali ile karşı karşıyayız
Bakan Kurum duyurdu: Türkiye adaylık başvurusunda bulundu
MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ'cü Uğur Demirok tutuklandı
Teröristin PKK itirafını hasıraltı eden HDP'li Pervin Buldan Taksim saldırısına 'Seçim sürecini dizayn etme çabası' dedi
İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan Yunan bakana tepki: Siz teröristlere kucak açıyorsunuz
İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin hücre evinden bunlar çıktı!
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz
Başkan Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin paylaşım
Süleyman Soylu: 2 terörist sarı torbada
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na yine kapıyı kapattı: Ağabeyim ama kazanacak aday çıkartacağız
Gazeteci Nevşin Mengü Taksim patlaması gerçekleştiren PKK'lı teröristin kimliği ile alakalı espiri yapmaya kalktı
Başkan Erdoğan Biden ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözleri Pentagon’u sarstı! Cevap veremediler
Putin kararını açıkladı: Cezalar yolda
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Başkan Erdoğan'ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nden dikkat çeken kareler
Sibirya soğukları kapıda: Türkiye'de ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi

Sibirya soğukları kapıda: Türkiye'de ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Herkes 'olmaz yürümez' diyordu: 25 bin TL harcayarak balkonda 5 ayda yaptılar

Herkes 'olmaz yürümez' diyordu: 25 bin TL harcayarak balkonda 5 ayda yaptılar

Tüm dünya Türkiye'den alıyor: Talep üstüne talep yağıyor

Tüm dünya Türkiye'den alıyor: Talep üstüne talep yağıyor

Ülke alarmda! Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı

Ülke alarmda! Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklikler: İzinsiz görüntü çekip paylaşmak disiplin suçu

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklikler: İzinsiz görüntü çekip paylaşmak disiplin suçu