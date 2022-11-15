Başkan Erdoğan Biden ile görüşüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir toplantı gerçekleştiriyor. Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen G-20 Zirvesi'nde bir araya gelen iki lider küresel, bölgesel ve ikili ilişkileri konuşuyor.Başkan Erdoğan ile Biden arasında bir görüşme olup olmayacağı bilinmiyordu. G-20 Zirvesi'nin ilk gününde gerçekleşen üst düzey zirveye dünya basını da büyük ilgi gösteriyor.Başkan Erdoğan ile Biden ikili ilişkiler, bölgesel konular ve küresel meseleleri görüşüyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili konunun iki lider arasındaki en önemli konu başlıklarından olduğu belirtiliyor.Görüşmenin planlı olmadığı belirtiliyor.G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Başkan Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Resmi karşılama töreni sonrasında liderler, 'Gıda ve Enerji Güvenliği' oturumuna geçti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirveye, G20'yi oluşturan Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) liderleri iştirak ediyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmazken, Rusya'yı zirvede Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un başkanlık ettiği bir heyet temsil ediyor.