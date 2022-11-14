Masterchef'te bu hafta kim elendi?

Ekranların popüler yarışması MasterChef'te heyecan devam ediyor. MasterChef'in 13 Kasım'da yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar birbirleriyle zorlu mücadeleye girerek elenmemek için yoğun çaba harcadılar. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef bu hafta kim elendi? 13 Kasım Pazar MasterChef kim elendi?" gibi sorular aratılıyor. İşte MasterChef ana kadroya veda eden isim...

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu. 6 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Burak Revanbahş, Barış, Görkem Tolga ve Yağız ile Büşra kozlarını paylaştı.MasterChef 2022'ye veda eden isim Burak Revanbahş oldu.