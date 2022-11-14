Bursa’da sahte içki can aldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Şakir Çelik (56), Erol O. (56), Fuat İ. (49), Kamil Cihat İ. (51) ve Necip C. (60), gece saatlerinde sahte içki içti.Rahatsızlanan 5 kişi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişiden Şakir Çelik, hayatını kaybetti.Diğer 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.DHA'nın haberine göre olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.