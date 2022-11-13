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MHP lideri Devlet Bahçeli Elazığ’da...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitingine katılmak üzere Elazığ’a geldi.

MHP lideri Devlet Bahçeli Elazığ’da...
Ekleme: 13.11.2022 - 09:54 Güncelleme: 13.11.2022 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
MHP lideri Devlet Bahçeli Elazığ’da...
En son Elazığ'a 2017 yılında anayasa değişikliği ile ilgili gerçekleştirilecek olan halk oylaması öncesi gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli, '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantıları kapsamında Elazığ'a geldi.

MHP lideri Devlet Bahçeli Elazığ’da...

MHP Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekilleriyle birlikte Elazığ'a gelen Bahçeli'yi havalimanında, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Jandarma Komutanı J. Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti Elazığ Başkanı Şerafettin Yıldırım, MHP Elazığ Başkanı Semih Işıkver karşıladı.

MHP Lideri Bahçeli, 14.30'da İstasyon Meydanında vatandaşlara seslenecek.
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