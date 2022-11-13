Beyoğlu'ndaki patlamada acı bilanço paylaşıldı

Türkiye bugün, İstanbul Beyoğlu'ndaki patlamayla sarsıldı.Saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlama, büyük panik yarattı.Olay yerine gelen ambulanslarla çok sayıda yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, üzücü haberi verdi.Patlama sonrası can kaybı ve yaralı olduğunu duyuran Vali Yerlikaya, son rakamları verdi.Vali Yerlikaya, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak 'İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır…' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamada can kaybının 6'ya yükseldiğini bildirdi.53 kişinin yaralandığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Failler bulunacaktır' dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstiklal Caddesi'nde patlamanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. Oktay burada yaptığı açıklamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını bildirdi. Oktay, "Kadın bir saldırganın bombayı patlattığı belirlendi." dedi.