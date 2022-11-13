Başkan Erdoğan, Endonezya'ya gitti

Başkan Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve ilgililer uğurladı.Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Bali'ye gitti.Erdoğan'ın katılacağı 15-16 Kasım'daki zirvenin ana teması, 'Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma' olacak. G20 liderleri bu kapsamda 'Gıda ve Enerji Güvenliği', 'Sağlık' ve 'Dijital Dönüşüm' başlıklı üç oturumda fikir teatisinde bulunacak.Başkan Erdoğan'ın, zirve marjında çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor.Erdoğan, ayrıca zirve öncesinde 14 Kasım Pazartesi günü Bali'de ev sahibi Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile kapsamlı ikili görüşme yapacak. Görüşmede Türkiye- Endonezya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.