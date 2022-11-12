Masterchef'te eleme adayları kimler oldu?

Masterchef'te rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Takım oyununda yarışmacılar kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Masterchef yarışmacıları, öğrenci evleri için yemekler hazırladılar. En çok oyu alan takım kazandı. Kaybeden takım ise eleme adaylarını seçti.. Peki 11 Kasım Masterchef'te eleme adayları kim oldu? Masterchef'te hangi takım kazandı?MASTERCHEF'TE HANGİ TAKIM KAZANDI?Masterchef'te mavi ve kırmızı takım öğrenci evleri için yemekler hazırladılar. Menüde balkabağı çorbası, tavuklu Sezar salata, öğrenci evinin vazgeçilmezlerinden olan salçalı makarna dalyan köfte, patates püresi ve keşkül yer alıyor. Masterchef'te mavi takım haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu. Masterchef'te bireysel dokunulmazlık oyununda ise son iki Ayaz ve Büşra kaldı. Dokunulmazlığı alan isim ise Ayaz oldu.MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?11 Kasım Masterchef yayınında dokunulmazlığı alan Ayaz, eleme adayı olarak Büşra'nın adını verdi. Diğer eleme adayı oylamas sonrasında Yağız oldu. Bu haftanın eleme adayları; Burak Revanbahş, Barış, Görkem, Tolga, Büşra ve Yağız oldu.