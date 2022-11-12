Masterchef'te eleme adayları kimler oldu?
Masterchef eleme adayları belli oldu.11 Kasım Masterchef yayınında yarışmacılar öğrenci evleri için yemekler hazırladılar. Menüde öğrenci evlerinin vazgeçilmez yemeklerinden olan salçalı makarna da yer alıyor. Haftanın üçüncü takım oyununu kaybeden takımdan 2 isim daha eleme potasına girdi. Peki Masterchef'te eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlığı kim aldı?
Masterchef'te rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Takım oyununda yarışmacılar kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Masterchef yarışmacıları, öğrenci evleri için yemekler hazırladılar. En çok oyu alan takım kazandı. Kaybeden takım ise eleme adaylarını seçti.. Peki 11 Kasım Masterchef'te eleme adayları kim oldu? Masterchef'te hangi takım kazandı?
MASTERCHEF'TE HANGİ TAKIM KAZANDI?
Masterchef'te mavi ve kırmızı takım öğrenci evleri için yemekler hazırladılar. Menüde balkabağı çorbası, tavuklu Sezar salata, öğrenci evinin vazgeçilmezlerinden olan salçalı makarna dalyan köfte, patates püresi ve keşkül yer alıyor. Masterchef'te mavi takım haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu. Masterchef'te bireysel dokunulmazlık oyununda ise son iki Ayaz ve Büşra kaldı. Dokunulmazlığı alan isim ise Ayaz oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
11 Kasım Masterchef yayınında dokunulmazlığı alan Ayaz, eleme adayı olarak Büşra'nın adını verdi. Diğer eleme adayı oylamas sonrasında Yağız oldu. Bu haftanın eleme adayları; Burak Revanbahş, Barış, Görkem, Tolga, Büşra ve Yağız oldu.
MASTERCHEF'TE HANGİ TAKIM KAZANDI?
Masterchef'te mavi ve kırmızı takım öğrenci evleri için yemekler hazırladılar. Menüde balkabağı çorbası, tavuklu Sezar salata, öğrenci evinin vazgeçilmezlerinden olan salçalı makarna dalyan köfte, patates püresi ve keşkül yer alıyor. Masterchef'te mavi takım haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu. Masterchef'te bireysel dokunulmazlık oyununda ise son iki Ayaz ve Büşra kaldı. Dokunulmazlığı alan isim ise Ayaz oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
11 Kasım Masterchef yayınında dokunulmazlığı alan Ayaz, eleme adayı olarak Büşra'nın adını verdi. Diğer eleme adayı oylamas sonrasında Yağız oldu. Bu haftanın eleme adayları; Burak Revanbahş, Barış, Görkem, Tolga, Büşra ve Yağız oldu.