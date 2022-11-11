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Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme...

Ankara’da evinin önünde düzenlenen suikast sonucu 18 Aralık 2002’de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında Fetullah Gülen, Enver Altaylı, Mustafa Özcan ve Levent Göktaş’ın da bulunduğu 10 sanık hakkında dava açıldı. Gülen, Altaylı ve Özcan ‘cinayeti azmettirme’, Levent Göktaş ise ‘Kasten öldürme’ ve ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından yargılanacak.

Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme...
Ekleme: 11.11.2022 - 23:09 Güncelleme: 11.11.2022 - 23:53 / Editör: Ozge Selin
Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme...
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan tutuklandı. Şüpheliler emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Astsubay Kamil Metin ve Memiş Aytekin ise adli kontrolle salıverildi.

Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme...

Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Suikastın şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ise 27 Ocak'ta MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanmıştı. Bozkır, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Silahlı örgüte üye olmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme...

DOSYANIN BAŞ ŞÜPHELİLERİ GÜLEN, ÖZCAN, ALTAYLI VE GÖKTAŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hablemitoğlu suikastine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 'Siyasi ve askeri casusluk' ve 'FETÖ üyeliği'nden hükümlü eski istihbaratçı Enver Altaylı, FETÖ'nün karanlık kurul üyesi Mustafa Özcan ve eski Özel Kuvvetler Muharebe ve Arama Kurtarma (MAK) Alay Komutanı Levent Göktaş'ın da bulunduğu 10 kişiye dava açıldı.

Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme...

İddianamede Gülen, Özcan ve Altaylı hakkında 'Cinayeti azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Göktaş için ise 'Kasten öldürme' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıla kadar hapis istendi.

Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme...

TETİĞİ ÇEKEN MUMCUOĞLU'NA MÜEBBET İSTENDİ

Hablemitoğlu'nun ölümünde tetiği çektiği iddia edilen Tarkan Mumcuoğlu'nun ise 'Tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıla kadar hapsi istendi.

Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme...

BOZKIR CİNAYETE YARDIMDAN SUÇLANIYOR

MİT operasyonuyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır, cinayete yardım ve örgüt üyeliği suçlarından 24 yıla kadar hapsi istenirken, iddianamede Serhat Ilıcak, Aydın Köstem, Fikret Emek ve Mehmet Narin de diğer sanıklar arasında yer aldı.

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Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme...
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