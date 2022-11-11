İsveç'ten 'Türkiye' açıklaması!

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Berlin'de Almaya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede ülkesinin "Türkiye ile müzakerelerinin çok olumlu bir yönde" ilerlediğini söyledi.