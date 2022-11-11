İsveç'ten 'Türkiye' açıklaması!
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Berlin'de Almaya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede ülkesinin "Türkiye ile müzakerelerinin çok olumlu bir yönde" ilerlediğini söyledi.
Reuters haber ajansına göre İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Ankara'nın itirazlarının aşılması için Türkiye ile diyaloğunu sürdüreceğini söyleyen Billstrom, müzakerelerin tüm seviyelerde devam edeceğini belirtti.
Billstrom, İsveç, Türkiye ve Finlanda arasında üçlü müzakereler sürerken yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğini de belirtti.