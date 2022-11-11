  • USD: 18,58 - 18,61
  • EURO: 18,54 - 18,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da 11 emniyet müdürü terfi aldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde 11 emniyet müdürü rütbe terfisi alarak 1. Sınıf Emniyet Müdürü oldu.

Ekleme: 11.11.2022 - 09:43 Güncelleme: 11.11.2022 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 11 emniyet müdürü terfi aldı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM) rütbe terfileri açıklandı. 2. Sınıf Emniyet Müdürleri 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü Rütbesi'ne terfi etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunan 11 emniyet müdürü, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü Rütbesi'ne terfi etti. Personel Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Çamuroğlu, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Tanık Koruma Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Ataş ve Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlükleri'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba 1. Sınıf Emniyet Müdürü oldu.
Baltalimanı Polisevi'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Ellik, Bölge Trafik ve Trafik Tescil Şube Müdürlükleri'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Şaşmaz, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Doğan, Anadolu Yakası İlçeleri'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Burak Bal, Özel Harekat Şube Müdürü Kadri Gençkaya, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk, Fatih İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Atasoy ve Esenler İlçe Emniyet Müdürü Murat Uzun da terfi alarak 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü Rütbesi'ne yükseldi.
Bakan Dönmez açıkladı: Türkiye ile Cezayir ortak petrol ve doğalgaz arama şirketi kuracak
Avrupalılar battaniyemizle ısınacak: Enerji krizine çözüm Türkiye'den
İmamoğlu ikinci kez geri adım attı: Adayım genel başkanımdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Rusya'dan sürpriz adım: Bölgesel başkent Herson'dan çekiliyor
İmamoğlu çifti 10 Kasım Atatürk'ü anma programında şarkı söyleyip dans etti: Sosyal medyadan tepki yağdı
İsveç'ten 'Türkiye' açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan Türk liderlere önemli mesajlar: Birlikte mücadele etmeliyiz
Bakan Nebati AK Parti'li vekillere seslendi!
Avrupa’da kriz dalga dalga yayılıyor! Fransa sokağa döküldü!
Başkan Erdoğan, Semerkant'ta , Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi!
Otomobilde ÖTV indirimi yapılacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den son dakika açıklaması...
Esnaf Yalova'da Ümit Özdağ'ın hayallerini yıktı! Hemen dükkanı terk etti
Dikkat çeken artış: Moody’s Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti!
ABD'den Ukrayna'ya dev yardım paketi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı! 'KKTC'nin tanınma zamanı gelmişti'
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! PKK ile nasıl helalleşeceğiz?
Bakan Koca 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! 'Tam asgari ücret alacaklar'
Meteoroloji uyardı! Kar geliyor... İşte bölge bölge tahminler

Meteoroloji uyardı! Kar geliyor... İşte bölge bölge tahminler

Anlaşmalar yapıldı, Apple yeni özellik için 450 milyon dolar harcama yapacak!

Anlaşmalar yapıldı, Apple yeni özellik için 450 milyon dolar harcama yapacak!

Kayalıkların arasında gizliydi: Definecilerin saklı hazinesi ortaya çıktı

Kayalıkların arasında gizliydi: Definecilerin saklı hazinesi ortaya çıktı

Köylüler tesadüfen fark etti: Kendiliğinden yetişti herkes satıp para kazanmak için bölgeye gidiyor

Köylüler tesadüfen fark etti: Kendiliğinden yetişti herkes satıp para kazanmak için bölgeye gidiyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Şifayı Türkiye’de buldu! 12 yıldır ağır depresyon hastasına beyin pili tedavisi .

Şifayı Türkiye’de buldu! 12 yıldır ağır depresyon hastasına beyin pili tedavisi .