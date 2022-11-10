  • USD: 18,58 - 18,61
  • EURO: 18,69 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yargıtay Başkanı Akarca’dan 10 Kasım mesajı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anıtkabir’de düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma törenine katıldı. Akarca ayrıca, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” dolayısıyla bir de mesaj yayımladı.

Ekleme: 10.11.2022 - 11:17 Güncelleme: 10.11.2022 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma törenine katıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, yüksek mahkeme başkanları, bakanlar, kuvvet komutanları, siyasi parti başkanları, TBMM üyeleri, askeri personel ile kamu kurumlarının üst düzey temsilcileri de katıldı.

"RAHMET, MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUM"

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümü dolayısıyla ayrıca bir mesaj yayımladı. Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle andığını kaydeden Akarca, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, maddi ve manevi tüm benliğini milletine adamış bir devlet adamı ve komutan olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya tarihinde saygın ve önemli bir yer edinmesini sağlamıştır. Milletimiz, Atatürk ilke ve inkılaplarına yürekten bağlı kalarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatmanın azim ve kararlılığında olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.
HDP 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadı
CHP'li Ataşehir Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında flaş: Görevden alındı, soruşturma başladı
EYT'de tarih netleşti
Çin Bayraktar TB2'yi kopyaladı
Ankara'da metro hattı arızalandı: Vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti!
Bakan Nebati'den büyüme açıklaması! Hedefi duyurdu
Togg ilk deneyim merkezini İstanbul’da açtı
İETT skandallarına bir yenisini daha ekledi! Yolcular kapısı açık otobüste metrelerce yolculuk yaptı .
Başkan Erdoğan İsveç'ten iadesini istemişti! İşte FETÖ'cü Bülent Keneş'in hainlikleri
Japonya ile ABD'den Çin'i öfkelendirecek tehlikeli adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İşsizlik rakamları açıklandı
CHP'li vekiller hakkında fezleke hazırlanacak
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
İsveç Türkiye’ye söz verdi: Parlamento yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak
Bakan Kurum'dan gençlere 'İstihdam' müjdesi! Seferberlik başlatıldı
CHP'nin ortakları birbirine girdi! HDP'den İYİ Parti'ye: 'Haddini bil Akşener!'
Can Ataklı'nın Togg hazımsızlığı bitmiyor: Gördüğü üretim bandına da inanmadı
Sağlık Bakanı Koca'dan Ek Ödeme Yönetmeliği değerlendirmesi: Yüzde 20'den yüzde 40'a yükseldi!
Tunç Soyer'in nöbet şovuna gerekli ilgi gelmeyince belediye personeline 'zorunlu katılım talimatı' gönderdi
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

ÖTV indirimi hazırlığı başladı! İşte konuşulan rakamlar ve öne çıkan tarih

ÖTV indirimi hazırlığı başladı! İşte konuşulan rakamlar ve öne çıkan tarih

iOS 16.2 ile iPhone'lara Özel Erişilebilirlik Modu gelecek

iOS 16.2 ile iPhone'lara Özel Erişilebilirlik Modu gelecek

Duyuruldu: Twitter'da yeni dönem!

Duyuruldu: Twitter'da yeni dönem!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Şifayı Türkiye’de buldu! 12 yıldır ağır depresyon hastasına beyin pili tedavisi .

Şifayı Türkiye’de buldu! 12 yıldır ağır depresyon hastasına beyin pili tedavisi .