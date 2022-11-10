Yargıtay Başkanı Akarca’dan 10 Kasım mesajı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anıtkabir’de düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma törenine katıldı. Akarca ayrıca, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” dolayısıyla bir de mesaj yayımladı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma törenine katıldı.



Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, yüksek mahkeme başkanları, bakanlar, kuvvet komutanları, siyasi parti başkanları, TBMM üyeleri, askeri personel ile kamu kurumlarının üst düzey temsilcileri de katıldı.



"RAHMET, MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUM"



Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümü dolayısıyla ayrıca bir mesaj yayımladı. Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle andığını kaydeden Akarca, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, maddi ve manevi tüm benliğini milletine adamış bir devlet adamı ve komutan olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya tarihinde saygın ve önemli bir yer edinmesini sağlamıştır. Milletimiz, Atatürk ilke ve inkılaplarına yürekten bağlı kalarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatmanın azim ve kararlılığında olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.