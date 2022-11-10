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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi; Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yedi kilogram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ile suçüstü yakalandı.

Ekleme: 10.11.2022 - 10:58 Güncelleme: 10.11.2022 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye İlçesi'ne bağlı Armağan Evler Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi.

Benzer suçlardan kaydı olan Ş.U. (38), Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adreste 10 parça halinde satışa hazır hale getirilmiş toplam yedi kilogram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu madde satıcısı adliyeye sevk edildi.

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