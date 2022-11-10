Endonezya'da mobil kütüphane...
Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın Bendungan Hilir bölgesinde mobil kütüphaneye dönüştürülen eski bir ulaşım aracı olan üç tekerlekli "Bemo" çocukları okumaya teşvik ediyor.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da eski bir araç kütüphaneye çevrildi.
Bendungan Hilir bölgesinde mobil kütüphaneye dönüştürülen üç tekerlekli Bemo adındaki araç çocukların ilgisini çekti.
Kütüphaneye çevrilen bu araç çocukları okumaya teşvik ediyor.
Bendungan Hilir bölgesinde mobil kütüphaneye dönüştürülen üç tekerlekli Bemo adındaki araç çocukların ilgisini çekti.
Kütüphaneye çevrilen bu araç çocukları okumaya teşvik ediyor.