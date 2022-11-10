Duyuruldu: Twitter'da yeni dönem!

Yeni uygulamaya göre, devlet kurumları, uluslararası kuruluşlar, şirketler, büyük medya kuruluşları ve bazı tanınmış kişiler, Twitter'da “resmi onay” işareti alacak.Bu kurum, kuruluş ve şahıslarla ilgili sosyal medya hesaplarına, onları diğer kullanıcılardan ayırmak için gri bir “resmi onay” işareti verilecek.Twitter Blue Hizmeti Başkanı Esther Crawford sosyal medya ağından yaptığı açıklamada, devlet hesapları, ticari şirketler, iş ortakları, büyük medya kuruluşları, yayıncılar ve bazı tanınmış kişiler ilgili belirli hesapların, onları diğer kullanıcılardan ayırmak için gri bir “resmi onay” işareti alacağını duyurdu.Twitter daha önce yaptığı açıklamada aylık yaklaşık 8 dolarlık abonelik ücreti ödemeyenlerin, hesabının doğruluğunun şirketçe teyit eden “mavi tik” kontrolünün sona ereceğini duyurmuştu.Bu uygulamanın ABD ara seçimlerinden sonra başlayacağı bildirilmişti.Tesla ve SpaceX şirketlerinin de sahibi Musk'ın son olarak ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilere oy verilmesini istemesi ve şirket içinde çok sayıda kişinin işine son vermesi geniş yankı uyandırmıştı.