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Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katıldı.

Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Ekleme: 10.11.2022 - 09:01 Güncelleme: 10.11.2022 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene katılıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANMA MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü için bir anma mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: İstiklâl mücadelemizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i ebediyete irtihalinin 84. yılında saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

9'U 5 GEÇE HAYAT DURDU
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında saygıyla anıldı. Ülke genelinde saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Ankara'nın en işlek noktalarında, hayat Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

Bazı sürücüler de araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti.

Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.

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