Bursa'da minibüs alev alev yandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tamire götürülen minibüs, yolda alev alıp, yandı.
Yalova- Orhangazi kara yolu Süpürgelik mevkisinde bugün saat 09.30 sıralarında Semih Gümüşalan'ın (32) kullandığı 77 EF 942 plakalı minibüs, motor kısmından alev aldı. Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına park edip, durumu itfaiyeye bildirdi. Ekiplerce alevler söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Semih Gümüşalan'ın, minibüsü Yalova'dan tamir için Bursa'ya götürdüğü öğrenildi.
Semih Gümüşalan'ın, minibüsü Yalova'dan tamir için Bursa'ya götürdüğü öğrenildi.