  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 18,47 - 18,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 4.031 puanı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

Ekleme: 1.11.2022 - 10:20 Güncelleme: 1.11.2022 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekorBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 artışla 4.005,84 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,89 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 4.005,84 puana yükseldi. Endekste açılışın ardından alımlar hızlanarak 4.055 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesi test edildi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31'le elektrik, tek kaybettiren yüzde 0,22'yle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 2,58 artarak 3.978,96 puan ile kapanış rekoru kırdı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi küresel pay piyasalarında temkinli seyrin sürdüğünü söyledi.

Fed'in yarın politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde belirsizliğin sürdüğü gözleniyor. Bu kapsamda Banka'nın yarınki toplantısında yapacağı yönlendirmeler, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor.

Devam eden bilanço sezonu kapsamında hisse bazlı hareketliliklerin sürebileceğini belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde ve ABD ile İngiltere'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.050 seviyesinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
Başkan Erdoğan milletvekilleriyle buluştu! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Bakan Soylu'dan tatbikat açıklaması! Saat 18:57'de...
Bakan Soylu'dan Afet iletişim Çalıştayı'nda önemli açıklamalar
Gazeteci Emin Çölaşan Togg'u hedef aldı: Cumhuriyet Bayramı'nı gölgelediler
Fuat Avni'nin 14 yaş küçük sevgilisiyle ifşa mesajları kavgası
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Türkiye'den sağlık turizminde dev atılım
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
CHP’li belediyelerden mıcırlı vurgun! Kuşadası'ndaki yolsuzluk Didim'e de sıçradı
Avcılar'da lastiğinden duman yükselen metrobüsün yolcuları tahliye edildi
MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusuna Suriye'de nokta operasyon
Murat Kurum: İlk Evim projemize 1.5 ayda 8 milyon başvuru
Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' diplomasisi
Jandarma ve EGM'den Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu! Bakan Soylu: İftiralarını yanına bırakmayacağız!
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusu!
Rusya Devlet Başkanı Putin'den yeni gaz merkezi açıklaması... 'Türkiye'de hızlıca kurabiliriz'
Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma konusunda anlaştı!
ABD: Tahıl krizinde Türklere güvenimiz sonsuz!
Bartın'daki maden faciasında 7 tutuklama...
Zelenskiy'den Türkiye vurgulu 'tahıl koridoru' mesajı! Rusya'dan 'çekilmedik, askıya aldık'
Mahir Ünal görevden affını talep etti! Özlem Zengin yeni Grup Başkanvekili oldu!
İstanbul'da sis etkili oluyor; Meteoroloji'den bazı illere yağış ve sel uyarısı

İstanbul'da sis etkili oluyor; Meteoroloji'den bazı illere yağış ve sel uyarısı

Kapadokya yolunda 6 kişi ölmüştü: Şoför hakkında şok detay ortaya çıktı! Meğer yüzde 47...

Kapadokya yolunda 6 kişi ölmüştü: Şoför hakkında şok detay ortaya çıktı! Meğer yüzde 47...

Kredi kartı bilgilerini çalan beş Android uygulaması tespit edildi

Kredi kartı bilgilerini çalan beş Android uygulaması tespit edildi

Büyük bir gürültü koptu: Asfalt yarıldı sonrası tam bir felaket

Büyük bir gürültü koptu: Asfalt yarıldı sonrası tam bir felaket

Türkiye'de ilk kez rastlandı: 41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu

Türkiye'de ilk kez rastlandı: 41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu

Gökdelen büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

Gökdelen büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor