Bodrum'da 12 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 29 Ekim günü saat 06.30'da Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi geldi. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 kaçak göçmeni kurtardı.Ekipler, 30 Ekim'de saat 03.55'de de Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, yine Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 kaçak göçmeni, kurtarıp kıyıya çıkardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.