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Afyonkarahisar'da vahşet

Afyonkarahisar’da silahla vurulduktan sonra içerisinde bulunduğu otomobille yakılmış iki erkek cesedi bulundu. Dehşete düşüren olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme devam ediyor.

Ekleme: 1.11.2022 - 15:23 Güncelleme: 1.11.2022 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
Afyonkarahisar'da vahşetOlay, Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede bir otomobil yanmış halde olduğunu gören çevre sakinleri durumu jandarmayı bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldiklerinde dehşete düşüren bir manzara ile karşılaştı. Yanan otomobilin içerisinde iki kişinin cansız bedeni ile karşılaşan ekipler ardından çevrede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları ilk incelemede cesetlerin silahla vurulduktan sonra araçla birlikte yakıldığını tespit etti.

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