  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MİT'ten Gara'da PKK'ya operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Gara'da düzenlediği operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Gara Sağlık Sorumlusu 'Kendal Pirsus' kod adlı Ökkeş Deveri etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Gara'da PKK'ya operasyon
Ekleme: 9.10.2022 - 09:53 Güncelleme: 9.10.2022 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten Gara'da PKK'ya operasyon
Sınır ötesinde düzenlenen başarılı operasyonlarla sözde üst düzey teröristler bir bir etkisiz hale getiriliyor.

Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde Gara Sağlık Sorumlusu 'Kendal Pirsus' kod adlı Ökkeş Deveri ve koruması etkisiz hale getirildi.

MİT'TEN SINIR ÖTESİNDE NOKTA OPERASYON

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörist Deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı. Eğitimini yarıda bırakarak 2010'da terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katılan Deveri, Kandil'e geçti, terörist faaliyetlerini Zap, Metina, Hakurk bölgelerinde sürdürdü.

SÖZDE SAĞLIK SORUMLUSU...

Terörist Deveri, örgüt yönetimi tarafından 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara'da sözde sağlık komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi.

MİT mensuplarınca takibe alınan Deveri ve sözde PKK özel güç mensubu Kemal Pir kod adlı koruması Kayhan Kartal, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Bakan Kurum'dan 'TOKİ 1 milyon arsa 10 bin işyeri' açıklaması: Başkan Erdoğan detayları açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Birliği'ne davet etmişti: Macron'dan açıklama geldi
MİT'ten Gara'da PKK'ya operasyon
Alevi kanaat önderlerinden Başkan Erdoğan'a teşekkür! 'Cumhuriyet tarihinin en büyük adımıdır'
CHP'li Ensar Öğüt: Kemal Kılıçdaroğlu hafız
Esnafı rahatlatacak paket yolda! Bakan Nebati 'Cumhurbaşkanımız açıklayacak' diyerek duyurdu
Kırım Köprüsü'nde patlama! Putin'den flaş hamle!
MHP'li Arzu Erdem kendisini engellemek isteyen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a raconu kesti: Azdan az çoktan çok gider
Süleyman Soylu'dan emniyet güçlerine talimat: Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın!
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu 2023 bütçesini yasal süre içerisinde sunamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'na tepki! 'Mitomani muzdarip'
Hüsnü Bozkurt’tan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Oy için türbana özgürlük çıkaramazsın, çıkar da görelim
Hakkari'de, doktora saldıran CHP'li başkan ile kardeşi serbest bırakıldı
MHP Lideri Bahçeli'den anayasa açıklaması! Parti olarak destek vereceğiz
MİT Kuzey Irak'ı PKK'ya dar etti: İki bölgede 6 terörist etkisiz
Zelenskiy’den BBC’ye şok açıklama: Rusya, halkını nükleer saldırıya hazırlıyor
Kırım Kerç Köprüsü'nde patlama
Ticari kredide faiz 12 puan düştü
İngiltere’de günde üç saat elektrik kesilecek
Ankara’da koca dehşeti: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Ankara’da koca dehşeti: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak bekleniyor

Onay çıktı: 2 ilimizde petrol aranacak

Onay çıktı: 2 ilimizde petrol aranacak

'Bahşişli çağır' tartışması

'Bahşişli çağır' tartışması

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi