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Fatih’te küçük çocuk, namazda babasından aşırdığı parayı cami kumbarasına attı

Camide namaz kılarken babasının cüzdanından 200 TL aşıran küçük çocuk, aldığı parayı caminin yardım kumbarasına attı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ekleme: 9.10.2022 - 11:18 Güncelleme: 9.10.2022 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Fatih’te küçük çocuk, namazda babasından aşırdığı parayı cami kumbarasına attıİstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Fatih Piri Mehmet Paşa Camii’nde, 6 Ekim gün ikindi namazı için babasının yanında gelen bir çocuk, izleyenleri gülümseten bir harekete imza attı.

Bir süre babasının yanında bekleyen çocuk, fırsatını bulur bulma harekete geçerek babasının cüzdanından 200 TL aldı.

Aşırdığı parayı, cami kumbarasına attı
DHA’nın haberine göre; çocuk, aşırdığı parayı caminin yardım kutusuna attı. Çocuğun anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“Götürüp parayı sadaka kutusuna atıyor”
Olayı gören esnaf Ferdi Kılıç, “Dün ikindi namazı saatinde camide namaz kılarken, bir arkadaşımızın oğlu, babasının cebinden 200 lira aldı. Bu da kamera kayıtlarında gözüktü. Götürüp parayı sadaka kutusuna atıyor. Helal olsun." ifadelerini kullandı.
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