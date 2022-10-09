Fatih’te küçük çocuk, namazda babasından aşırdığı parayı cami kumbarasına attı

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Fatih Piri Mehmet Paşa Camii’nde, 6 Ekim gün ikindi namazı için babasının yanında gelen bir çocuk, izleyenleri gülümseten bir harekete imza attı.Bir süre babasının yanında bekleyen çocuk, fırsatını bulur bulma harekete geçerek babasının cüzdanından 200 TL aldı.DHA’nın haberine göre; çocuk, aşırdığı parayı caminin yardım kutusuna attı. Çocuğun anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Olayı gören esnaf Ferdi Kılıç, “Dün ikindi namazı saatinde camide namaz kılarken, bir arkadaşımızın oğlu, babasının cebinden 200 lira aldı. Bu da kamera kayıtlarında gözüktü. Götürüp parayı sadaka kutusuna atıyor. Helal olsun." ifadelerini kullandı.