  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Birliği'ne davet etmişti: Macron'dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu’nun Prag'da düzenlenen ilk toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Türk Birliği'ne davet etmişti. Macron'dan söz konusu davete ilişkin açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Birliği'ne davet etmişti: Macron'dan açıklama geldi
Ekleme: 9.10.2022 - 10:57 Güncelleme: 9.10.2022 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Birliği'ne davet etmişti: Macron'dan açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Prag'da Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a "Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil" demişti. Bu soruya Macron'un vereceği cevap merak koknusu olmuştu.

Avrupa Siyasi Topluluğu’nun (AST) ilk liderler toplantısı, AB Dönem Başkanı Çekya’nın başkenti Prag’da gerçekleştirildi. Fransa lideri Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un teklifiyle toplanan zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan ve Azerbaycan'ı bir araya getirmesi damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada ayak üstü gerçekleştirdiği bir sohbette Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, "Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil" dedi.

Macron Türkiye'ye gelecek mi?
Söz konusu anlar sosyal medyanın en çok izlenen videosu olurken Fransız liderin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. CNN Türk Paris temsilcisi Arzu Çakır Morin, Macron'a Prag'da bu soruyu sordu.

Macron ''G-20 zirvesinden sonra geleyim önerisinde bulundunuz, nasıl düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapta, zamanlamanın çok önemli olduğunu belirterek 'tek sorunun zamanlama sorunu' olduğu söyledi. Morin, Macron'un 'Zamanlamayı ayarlayabilirsek G20'den sonra bir ziyaret yapılabilmesi için ekipler çalışıyor' dediğini de aktardı.

Morin, Macron'a ziyaretin yılbaşından önce gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini sorduğunda Fransız lider ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Olmaması için bir neden yok" dediğini de belirtti.
Bakan Kurum'dan 'TOKİ 1 milyon arsa 10 bin işyeri' açıklaması: Başkan Erdoğan detayları açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Birliği'ne davet etmişti: Macron'dan açıklama geldi
MİT'ten Gara'da PKK'ya operasyon
Alevi kanaat önderlerinden Başkan Erdoğan'a teşekkür! 'Cumhuriyet tarihinin en büyük adımıdır'
CHP'li Ensar Öğüt: Kemal Kılıçdaroğlu hafız
Esnafı rahatlatacak paket yolda! Bakan Nebati 'Cumhurbaşkanımız açıklayacak' diyerek duyurdu
Kırım Köprüsü'nde patlama! Putin'den flaş hamle!
MHP'li Arzu Erdem kendisini engellemek isteyen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a raconu kesti: Azdan az çoktan çok gider
Süleyman Soylu'dan emniyet güçlerine talimat: Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın!
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu 2023 bütçesini yasal süre içerisinde sunamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'na tepki! 'Mitomani muzdarip'
Hüsnü Bozkurt’tan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Oy için türbana özgürlük çıkaramazsın, çıkar da görelim
Hakkari'de, doktora saldıran CHP'li başkan ile kardeşi serbest bırakıldı
MHP Lideri Bahçeli'den anayasa açıklaması! Parti olarak destek vereceğiz
MİT Kuzey Irak'ı PKK'ya dar etti: İki bölgede 6 terörist etkisiz
Zelenskiy’den BBC’ye şok açıklama: Rusya, halkını nükleer saldırıya hazırlıyor
Kırım Kerç Köprüsü'nde patlama
Ticari kredide faiz 12 puan düştü
İngiltere’de günde üç saat elektrik kesilecek
Ankara’da koca dehşeti: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Ankara’da koca dehşeti: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak bekleniyor

Onay çıktı: 2 ilimizde petrol aranacak

Onay çıktı: 2 ilimizde petrol aranacak

'Bahşişli çağır' tartışması

'Bahşişli çağır' tartışması

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi