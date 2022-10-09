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Bursa’da maden alanındaki yüzlerce mezar açıldı, kemikler yeni yerlerine taşındı

Maden sahası içerisinde kalan 180 mezardaki kemikler, yapılan son duaların ardından yerlerinden çıkarılarak yeni yerlerine taşındı.

Ekleme: 9.10.2022 - 16:39 Güncelleme: 9.10.2022 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Bursa’da maden alanındaki yüzlerce mezar açıldı, kemikler yeni yerlerine taşındı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Kestelek köyündeki maden sahasında, 1954 yılından bu yana Türkiye'nin en kaliteli bor madeni çıkarılıyor…

Maden sahası içerisinde kalan Kestelek köyünün mezarlığının taşınmasına karar verilmesinin üzerine köylüler, yüzlerce mezarın bulunduğu alana gelip son kez dua etti.

Mezardan çıkarılan kemikler, yeni yerlerine taşındı
İHA'nın haberine göre; yeni mezarlıkta mezar yerleri kazılırken, mezarları taşıma işlemi başladı. 180 mezardan çıkan kemikler, kazılan yeni mezar yerlerine taşındı.


Bursa’da maden alanındaki yüzlerce mezar açıldı, kemikler yeni yerlerine taşındı

“Dinamit patlatılacak, mezarlar zarar görecek”
Köy mezarlığında bulunan 180 mezarın maden sahasında kaldığı için taşındığını ifade eden Kestelek köyü Muhtarı Kmal Doğru, şu ifadeleri kullandı:

'Köyümüzde bor maden ocağı var, 1954 yılından itibaren buradan bor madeni çıkartılıyor. Burada dinamit patlatılacak, mezarlar zarar görecek. Biz de mezarlığı taşımaya karar verdik. Yeni mezar yeri oluşturduk. Mezarlığımız taşınmaya başladı. Toplamda 180 tane mezar var, buradan çıkan kemikler yeni mezarlığa taşınacak.”
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