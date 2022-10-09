Bakan Yanık’tan HDP’li Gergerlioğlu’na tokat gibi yanıt: “Kirli siyasi oyunlarınıza engellilerimizi alet etmeyin!”

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir engelli vatandaşı propagandasına alet ederek engelli yakını aylığı verilmediğini sosyal medyadan söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gergerlioğlu’nun yalan söylediğini belirterek Gergerlioğlu’na tokat gibi bir yanıt verdi. Bakan Yanık, “Yalana ne gerek var!” deyip engelli vatandaşın evde yardım ödemelerinin devam ettiğini ifade ederek, “Siz de engelli vatandaşımız üzerinden kara propaganda yapacak kadar vicdanınızı kaybetmeyin! Kirli siyasi oyunlarınıza engellilerimizi alet etmeyin!” dedi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, propagandasını sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Bu sefer bir engelli vatandaş üzerinden bir paylaşım yaptı. Gergerlioğlu, "Yüzde 98 engelli Yakup Ali Çetin'in ailesine engelli yakını aylığı verilmiyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Konya Valiliği, Akşehir Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı işbirliğiyle engelli Yakup daha da kötüleşiyor, ailesi çile çekiyor. 24 gündür cevap bekliyorum" ifadelerini kullandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gergerlioğlu'nun yalan söylediğini belirterek Gergerlioğlu'na tokat gibi bir yanıt verdi. Bakan Yanık, "Yalana ne gerek var! Bakanlığımız gerek hane ziyaretleriyle, gerek başvuru, gerekse de ihbar yöntemiyle bize ulaşan vakaları incelemekte ve ihtiyacı olan kişiye hızla gerekli sosyal hizmet ve sosyal yardımı yapmaktadır" dedi.Bakan Yanık, Gergerlioğlu'nun söz ettiği Yakup Ali Çetin ile ilgili de bilgi vererek şunları söyledi: "Yakup Ali Çetin'in annesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarımıza 10 Ocak 2022 tarihinde başvurmuş, 31 Ocak 2022 tarihinde Evde Bakım Yardımı alması uygun görülmüştür. O günden bugüne evde yardım ödemeleri devam etmektedir."Sözlerini Bakan Yanık şöyle bitirdi: "Siz de engelli vatandaşımız üzerinden kara propaganda yapacak kadar vicdanınızı kaybetmeyin! Kirli siyasi oyunlarınıza engellilerimizi alet etmeyin!"