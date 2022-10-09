Bakan Kurum'dan 'TOKİ 1 milyon arsa 10 bin işyeri' açıklaması: Başkan Erdoğan detayları açıklayacak

TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında, 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular yarın başlayacak ve 7 Kasım tarihine kadar sürecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan "TOKİ, 1 milyon arsa 10 bin işyeri" açıklaması geldi. Bakan Kurum, 1 milyon arsa için detayların Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrası duyuracağını açıkladı. Peki TOKİ İlk Evim Arsa Projesi için başvuru şartları neler? Hangi ilde ne kadar arsa satılacak? İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan "TOKİ, 1 milyon arsa 10 bin işyeri" açıklaması geldi. Bakan Kurum, detayların Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrası duyurulacağını açıkladı.Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, TOKİ 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için detayların Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:İlk Evim İlk İş Yerim Projemizde yarın yeni bir gün! 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurularımız yarın başlıyor. Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım'a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak.