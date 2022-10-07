  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,35 - 18,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Binance'e 100 milyon dolarlık saldırı

Binance Smart Chain'e dün gece geç saatlerde yapılan saldırıda 100 milyon dolarlık kripto para çalındı. Binance'in yerel blockchain ağında işlemler geçici süre askıya alındı. Binance CEO'su Changpeng Zhao, konunun kapandığını ve yatırımcıların parasının güvende olduğunu açıkladı

Ekleme: 7.10.2022 - 11:17 Güncelleme: 7.10.2022 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Binance'e 100 milyon dolarlık saldırıYaklaşık 30 milyon kullanıcısı bulunan, dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance dün gece yerel blockchain ağı Binance Smart Chain'e bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu saldırı sonucu muhtemelen 100 milyon dolarlık kripto paranın çalındığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre iki blockchain ağı arasındaki köprüde bir saldırı tespit edildikten sonra Binance Smart Chain'de işlemler geçici olarak durduruldu.

Binance CEO'su Changpeng Zhao, Twitter'dan yaptığı açıklamada ise BSC Token Hub'a yapılan saldırı sonucu extra Binance Coin (BNB) üretildiğini ifade etti. Zhao konuun kapandığını ve yatırımcıların paralarının güvende olduğunu sözlerine ekledi.

PİYASAYI AŞIRI ETKİLEMEDİ

Saldırı haberi üzerine BNB ilk anda 293 dolardan 280 dolara kadar geriledi. Ardından bu sabah yeniden 284 dolara yükseldi. Piyasa genelinde de olağanüstü bir hareket yaşanmadı. Bu sabah itibarıyla Bitcoin hafta genelindeki inişli çıkışlı seyrine uygun bir şekilde günlük yüzde 1.8'lik düşüşle 19.981 dolara geriledi. Analistler Binance'in saldırı sonrası hızlıca aksiyon alıp yatırımcı güvenini tesis etmeye çaba harcamasıyla panik satışların önüne geçtiğini belirtti. Bugün de Bitcoin'de 20.000 dolarlık psikolojik seviyenin takip edileceğini ifade etti.
Amiraller hakkında istenen ceza belli oldu
Çekya Başbakanı Petr Fiala'dan Türkiye’ye övgü dolu sözler
MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 18 terörist etkisiz hale getirildi
Ümit Özdağ’ın kayınbiraderi Adnan Oktar örgütünden gözaltına alındı
Prag'daki zirvede Erdoğan'ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye'den olağanüstü meydan okuma
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkışı: 2 çek karşılığı aday gösteriliyor! Kazanamazsın kardeşim
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Kapanan yaralarla uğraşmayalım
Kılıçdaroğlu'na tepki: Başörtümüzü kirli siyasetine alet etme
İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmiyor: Metrobüsler yine yolda kaldı
Kremlin: Zelenskiy'nin 'Rusya'ya saldırma' yönündeki açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sert sözler: Beyefendi konuşmamdan rahatsız olmuş, olması gereken yerde değil
Biden'den uyuşturucuya af: Valilere çağrıda bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Esad ile görüşür müsünüz?' sorusuna yanıt: Vakti geldiğinde görüşmeye gideriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB’ye net mesaj: Yaşananlar Türkiye’nin anahtar ülke olduğunu gözler önüne seriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
Prag'da yoğun diplomasi: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüştü
Ataol Behramoğlu'ndan skandal sözler: AK Parti'den kurtulduğumuzda birçok kadın türbanı çıkarıp atacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu 'Bizim için çok kıymetli' diyerek açıkladı: Demir yolu ağırlıklı yatırım dönemine girdik
Aliyev, Paşinyan, Macron ve Michel'dan dörtlü görüşme...
Torba kanunda sürpriz değişiklik: Maske takmayana verilen cezalar silinecek
Toplu ulaşımda devrim niteliğinde adım! Tek kart geliyor

Toplu ulaşımda devrim niteliğinde adım! Tek kart geliyor

İstanbul dahil 19 ile sarı kodlu uyarı! İşte hava durumu tahminlerinde son durum

İstanbul dahil 19 ile sarı kodlu uyarı! İşte hava durumu tahminlerinde son durum

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi