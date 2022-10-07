Bakan Kurum Sivas’ta

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'nda Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü tarafından karşılandı.MUTLULUK VE GURUR VERİYORSivas'ımızı tarihi birikimiyle, eşsiz güzellikleriyle daha ileriye taşımak için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlamda şehrimizin alt yapısından çevre yatırımlarına, sanayi alanlarından sosyal konutlara kadar pek çok alanda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz diyen Bakan Murat Kurum; "Ben hemen en başta Sivas'a yaptığımız ilk ziyaretimizden söz etmek isterim. 2019 yılında soğuk bir kış gününde buraya gelmiştik. O gün Valimizle, Belediye Başkanımızla Sivas'ı, Sivas'ın geleceğini istişare etmiştik. Sivas'a kurulacak ikinci üniversitemiz olan Bilim ve Teknoloji Üniversitemize 400 dönümlük yer tahsisimizi ve imar plan çalışmalarımızı gerçekleştirmiştik. Bugün hamdolsun üniversitemiz eğitim-öğretim hayatına başladı. Yüzlerce gencimizin bu müstesna eğitim yuvamızda geleceğe hazırlanmaları, hasbelkader buranın kurulmasında emeği olan bizlere büyük mutluluk veriyor, gurur veriyor" dedi.SİVAS'A 13 MİLYAR 233 MİLYON LİRALIK YATIRIMSivas'ımıza bugüne kadar çevre ve şehircilik alanında toplam 13 milyar 233 milyon liralık yatırım kazandırdık diyen Bakan Kurum; " TOKİ Başkanlığımızca Zara İlçesi Kızılırmak Mahallesinde millet bahçemizin ve Merkez'de Yenimahalle'de 427 konutumuzun; İller Bankamız eliyle Merkez'de Haralar Bölgesi Geleneksel Sporlar ve Eko Turizm Vadisinin, güneş enerjisi santralinin ve Hamidiye Kültür Parkında 11 tescilli yapının restorasyon çalışmasının, Güneykaya'da Kargın Mahallesinde 300 m³ içme ve kullanma suyu deposunun ve Şarkışla'da yol düzenlemelerini tamamladık, açılışa hazır hale getirdik. Yine TOKİ'mizle Akıncılar'da 276 konut, 3 dükkânlı ticaret merkezi ve camimizin de yapımına başladık" ifadelerini kullandı.SİVAS'A TOPLAM 2.506 YENİ YUVA KAZANDIRACAĞIZSivas'a toplam yatırım değeri 3.3 milyar lira yaklaşık 9200 konut, 17 ticaret merkezi ile beraber; okullar, 25 bin seyirci kapasiteli stadyum olmak üzere onlarca sosyal ve kültürel tesis kazandırdık diyen Kurum; "Şu anda da sahada toplam yatırım değeri 1.1 milyar lira olan 2.725 konut, 6 ticaret merkezi, 5 cami, hükümet konağı ve sosyal tesisin de yapımına tüm hızımızla devam ediyoruz. Koyulhisar'da 370 konutumuzun yapımında sona geldik. Yıldızeli'nde 154 konutumuzun yapımına devam ediyoruz. Yıl bitmeden teslim edeceğiz. Merkez Yenimahalle'de 2. Etapta 427 konutumuzda son aşamaya geldik, hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmeye hazırlanıyoruz. Merkez Yenimahalle'de 3. Etapta 746 konutumuzun yapımında da son aşamadayız. İnşallah burayı da Aralık ayında teslim edeceğiz. Ayrıca Zara'da 642 konutun yapımında da sona geldik. Önümüzdeki aylarda teslimlere başlıyoruz. 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Sivas'a toplam 2 bin 506 yeni yuva kazandıracağız. Gürün'de 203, Divriği'de 170, Doğanşar'da 67, Gemerek 2. Etap'ta 197, Gemerek Sızır'da 111, Hafik'te 110, İmranlı'da 157, Kangal'da 175, Merkez'de 400, Yıldızeli'nde 206, Şarkışla'da 200, Şarkışla Gürçayır'da 100, Altınyayla 150 ve Zara'da 260 konut inşa edeceğiz. 3.700 adet konutluk arsamız hazır. İnşallah bu sayıyı artıracağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Yine Merkez'de Kadıburhanettin Mahallesi sınırları içinde yer alan 68 bin metrekare büyüklüğündeki alanda İLK İŞYERİM Projemiz kapsamında 200 dükkândan oluşan küçük sanayi sitesinin yapımı için projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.TESLİM ETMEYE BAŞLAYACAĞIZSivas'ta toplam 1 milyon metrekare büyüklüğündeki 4 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyoruz diyen Kurum; Sivas'ta Taşhan Çarşısının bulunduğu alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Esentepe Riskli alanının dönüşümünde kullanılmak üzere bu alana bitişik Esentepe Rezerv alanda TOKİ Başkanlığımızca inşa ettiğimiz 475 konutun yapımında sona geldik. Önümüzdeki ay teslim etmeye başlayacağız. Şarkışla'da Kandemir Yeni ve Yukarı Mahallelerde 170 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyoruz. Toplamda yaklaşık 400 konutun ve 65 dükkânın yer alacağı projemizin yapımına da TOKİ eliyle kısa sürede başlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.VATANDAŞLARIMIZA ARMAĞAN ETTİKSivas'ta toplam büyüklüğü 2.2 milyon metrekare büyüklüğünde 7 millet bahçesi projemiz var. Sivas Eski Stad Yerinde millet bahçesi, Kadıburhanettin millet bahçesini vatandaşlarımıza armağan ettik diyen Kurum; Yine Şarkışla millet bahçesinin 1. Etabının yapımını tamamladık. Koyulhisar'da Eğriçimen millet bahçesinin yapımına devam ediyoruz. Seyfebeli millet bahçesi ile Merkez'de Yüceyurt millet bahçesinin de projelendirme çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede yapımına başlayacağız. Zara Kızılırmak millet bahçesini ise açılışa hazır hale getirdik. İnşallah en kısa zamanda açılışını gerçekleştirerek vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.ÖMÜRLERİ LAKLAKLA GEÇTİSivas'ta toplam maliyeti 3.3 milyar lira olan 167 adet iş bitirdik. Toplam sözleşme bedeli 376 milyon TL olan 15 adet iş devam ediyor diyen Kurum; "Sivas; Dar'ül İslâm'dır. Hz. Peygamberin sahabeleri tarafından fethedilmiş ve İslâm beldesi kılınmıştır. O yüzden buranın mayası sağlamdır, Sivas'ın harcı kuvvetlidir, Sivas'ın kökü en derinlerdedir. Bu sebeplerle Sivas'a hizmet etmek, Sivas'ın hizmetkârı olmak bizim boynumuzun borcudur.Biz; 1919'da yakılan meşalenin izindeyiz. O gün alınan kararların takipçisiyiz. 1919'da, Gazi Mustafa Kemal tarafından, dünyaya Sivas'tan duyurulan hürriyet ilanının bugünkü takipçileri bizleriz. Biz; buradayız. Milli Mücadelenin karargâhından aldığımız güçle yoksullukla, sağlıksız yapı stoğuyla, iklim değişikliğiyle, depremle, afetlerle mücadele ediyoruz. Her bir vatandaşımızı sosyal devlet anlayışıyla arsa, ev ve iş yeri sahibi yapmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sivas'lı hemşerilerim ne diyor: "Leyleğin ömrü laklakla geçer!"Ülkemizde muhalefet de böyle. Ömürleri laklakla geçti, geçmeye de devam ediyor. Varsın onlar konuşmaya devam etsinler. Biz; milletimizle birlikte istikbale yürümeye devam edeceğiz! Hem şehirlerimizi ihya edeceğiz hem de gönülleri abad edeceğiz! Hem ülkemizi küresel bir güç haline getireceğiz hem de Türkiye yüzyılını, Genel Başkanımız, Başkomutanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte başlatacağız!. Buradan ifade etmek istiyorum ki: Milletimizin 2023'te vereceği rekor bir oyla Cumhur İttifakını ve Sayın Cumhurbaşkanımızı seçtirecek ve her bir hedefimizi tek tek gerçekleştireceğiz! Buna inanıyoruz. Sivas'a güveniyoruz, milletimize güveniyoruz! Yanında Sivas olanın, yanında Türkiye olanın sırtı yere gelmez. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın" ifadelerini kullandıDüzenlenen basın toplantısının ardından Sivas Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akabinde Koyulhisar Aydınlar Köyünü ziyaret edeceğiz. Daha sonra Suşehri ilçesine geçerek Kaymakamlığı, Suşehri Belediyesi ile esnafları ziyaret edecek