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Emine Erdoğan’dan “Nerede Kalmıştık” çağrısı

Kadın ve kız çocuklarına Nerede Kalmıştık projesine katılması için çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Hayallerinizi gerçekleştirmek için asla geç kalmadınız! Sadece “Nerede Kalmıştık” deyin, gelin, el ele birlikte devam edelim. Açık Öğretim Liseleri için son kayıt tarihi 14 Ekim 2022” dedi.

Ekleme: 6.10.2022 - 16:04 Güncelleme: 6.10.2022 - 16:05 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan’dan “Nerede Kalmıştık” çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, lise eğitimini yarıda bırakmış veya liseye hiç başlayamamış kişilerin diploma almasını amaçlayan Nerede Kalmıştık projesine katılması için çağrıda bulundu.

HAYALLERİNİZ İÇİN ASLA GEÇ KALMADINIZ

Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: "Geçen yıl, hepimize heyecan veren "Nerede Kalmıştık" projesiyle yeni bir eğitim seferberliğinin ilk adımını attık. Diploma hayali kuran kadınlarımıza bir çağrıda bulundum. Çağrımı cevapsız bırakmayarak Açık Öğretim Liselerine kayıt yaptıran binlerce kardeşimi yürekten kutluyorum. Bu seferberliğin ikinci yılında size yeniden sesleniyorum; hayallerinizi gerçekleştirmek için asla geç kalmadınız! Sadece "Nerede Kalmıştık" deyin, gelin, el ele birlikte devam edelim. Eğitim azminize ve kendinize inanın. Açık Öğretim Liseleri için son kayıt tarihi 14 Ekim 2022."
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