  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,35 - 18,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,99 değer kazancıyla 3.553,85 puandan tamamladı.

Ekleme: 6.10.2022 - 19:27 Güncelleme: 6.10.2022 - 19:32 / Editör: Ozge Selin
Borsa günü yükselişle kapattıBIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 72,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,21, holding endeksi yüzde 2,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,87 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,51 ile elektrik oldu.

Analistler, merkez bankalarının atacağı adımlar ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin piyasalarda dalgalanmaya neden olduğunu belirterek, yarın açıklanacak ABD'nin istihdam raporu öncesi oynaklığın sürmesinin beklendiğini söyledi.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.340 puanın destek, 3.570 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
Prag'da yoğun diplomasi: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu 'Bizim için çok kıymetli' diyerek açıkladı: Demir yolu ağırlıklı yatırım dönemine girdik
Alevi STK temsilcileri Cumhurbaşkanı'nın 'yeni adım' açıklamalarını değerlendirdi: Erdoğan samimi adımlar attı
Torba kanunda sürpriz değişiklik: Maske takmayana verilen cezalar silinecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev ve Azeri gazeteci arasında güldüren Soros diyaloğu...
Putin ile müzakere yolunu kapatan Zelenskiy'e Rusya'dan yanıt: Çıkmaz yol
İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Başörtüsü üzerinden rant elde etmeye çalışma
TİP'li Kadıgil başörtüsü üzerinden yine nefret kustu: 'Bunlarla mücadele edilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Seni de alalım Türk Birliği'ne her şey Avrupa'dan ibaret değil
Kafa yine aynı kafa: Muhalif yazar Emre Kongar başörtüsüne kin kustu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan ve Aliyev'i bir araya getirdi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Başörtüsü için anayasa çalışması pazartesi günü Başkan Erdoğan'a sunulacak
Bülent Arınç'tan başörtüsü çıkışı yapan Kılıçdaroğlu'na destek
Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandala AK Parti'den tepki: İnsanlık dışı uygulamaları lanetliyoruz
Yozgat'taki tek CHP'li belediyeden heykel hizmeti
Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi'den rezil sözler: Devlet Bahçeli'yi hedef aldı
İsrail Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar atandı
Nankörlüğün böylesi! KKTC'li vekilden küstah sözler: Türkiye'yi hedef aldı
Dikkat: İstanbul'un 13 ilçesinde hafta sonu elektrik kesintisi olacak!

Dikkat: İstanbul'un 13 ilçesinde hafta sonu elektrik kesintisi olacak!

Meteoroloji 4 bölge için uyardı: Kuvvetli geliyor!

Meteoroloji 4 bölge için uyardı: Kuvvetli geliyor!

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi