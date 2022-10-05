THY, yetiştirilmek üzere pilot alıyor

Türk Hava Yolları (THY) gelecek hedefleri doğrultusunda pilot ailesini büyütüyor. Yetiştirilmek üzere pilot alımı için ilan yayınlayan THY, açıklamasında, 1 Ocak 1992 tarihi itibarıyla doğmuş ve Türk vatandaşı olanların başvurabileceğini bildirdi.