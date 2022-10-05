Muğla'da orman yangını başladı

Öğle saatlerinde başlayan orman yangını için çok sayıda ekip harekete geçti. Bölgeye havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.Öte yandan hava araçları, arazöz ile yangın söndürme işçileri de çalışmalara katıldı.AA'nın aktarımına göre; ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.