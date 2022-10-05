Kocaeli’nde DEAŞ operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve örgüt içerisinde faaliyetlerde bulunduğu ileri sürülen M.E'yi yakalamak amacıyla operasyon düzenlendi.Operasyonla yakalanarak gözaltına alınan ve tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen M.E tutuklanarak cezaevine gönderildi.