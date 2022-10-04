  • USD: 18,54 - 18,58
  • EURO: 18,32 - 18,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merkel’e Suriyeli mülteci ödülü layık görüldü

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından ödüle layık görüldü. Merkel dönemindeki Almanya’nın, Suriyeli mülteciler için yürüttüğü çalışmalarla gelen Nansen Mülteci Ödülü'nün değerinin 150 bin dolar açıklandı.

Ekleme: 4.10.2022 - 13:55 Güncelleme: 4.10.2022 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
Merkel’e Suriyeli mülteci ödülü layık görüldü
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, bu yılki Nansen Mülteci Ödülü'nün, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verileceğini duyurdu.

BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında konuşan Komiserlik Sözcüsü Matthew Saltmarsh, 2022 Nansen Mülteci Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı.

ÖDÜL 150 BİN DOLAR

Saltmarsh, 2022 Nansen Mülteci Ödülü'nün, 2015 ve 2016'daki mülteci krizinde Almanya'nın kapılarını 1,2 milyon Suriyeli mülteciye açan Merkel'e verileceğini bildirdi.

Bölgesel Nansen Ödülleri'nde ise Afrika ödülünün Moritanya'da 100'ün üzerinde orman yangınını söndüren mülteci Mbera Fire Brigade'e, Amerika kıtası ödülünün Kosta Rika'da 50 yılın üzerinde mültecilere hizmet veren Vincenta Gonzalez'e, Asya Pasifik ödülünün, Myanmar'da çok sayıda yerinden edilen sivile yardımda bulunan Meikswe Myanmar kuruluşuna, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ödülünün ise Irak'ta DEAŞ'ın baskılarından kaçan kadınlara tıbbi yardım sağlayan Dr. Nagham Hasan'a verileceği kaydedildi.

Ödül töreninin 10 Ekim'de, Cenevre'de düzenlenmesinin planlandığı ve Merkel'e verilecek ödülün değerinin 150 bin ABD doları olduğu belirtildi.

Merkel 24 Ağustos'ta da BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) barış ödülüne layık görülmüştü.

Putin bu işe çok kızacak! Ukrayna, savaş bölgesindeki sıcak gelişmeyi duyurdu: Geri aldık
CHP başörtüsü teklifini Meclis'e sundu
Muhalif kanalda Kılıçdaroğlu'na tepki: Enver Aysever ıslık çalarak dalga geçti
Her konuşmasında onay istiyor: Kılıçdaroğlu CHP'lilere bir kez daha 'Benimle misiniz?' diye sordu
AK Parti'li Özhaseki'den, Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' tepkisi
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Yunanistan ve AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaların ülkemiz açısından hiçbir önemi yoktur
Türkiye Yunan tezlerini çürüttü! BM’ye açık mektup
HDP'den terörden tutuklulara destek için Adalet Bakanlığına yürüdü
Putin 'Kıyamet Silahı'nı masaya sürdü: Atom bombasından 130 kat daha güçlü
Bakan Soylu: Terörist yakalayınca artık tutuklu gazeteciler listesine de bakacağız
Bolu'da içme suyu barajında balık ölümlerine inceleme başlatıldı
Kılıçdaroğlu ayrı, medyası ayrı istismar ediyor! CHP'li kanalda başörtüsü skandalı
CHP yandaşı Eğitim-İş Sendikası'ndan başörtülü öğretmenlere karşı bildiri
Putin'den sekiz Avrupa ülkesine gaz darbesi: Vanaları kapattı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Dünya merkez bankaları yüksek faizle resesyon riskini artırıyor
CHP’li belediyeye yolsuzluk operasyonu! 12 milyonluk vurgun
Bahçeli'den Adalar konusunda net mesaj: Dünyaya ilan ediyoruz; hakkımızı yedirmeyiz
Karadeniz Gazı’nın karaya çıkartılması çalışmalarında sona yaklaşıldı: Tarih belli oldu
Ankara'da vatandaşa binlerce liralık su faturası geliyor! Skandala tepki büyük
Altılı masa adayını gelecek yıl açıklayacak
Apple, iPhone'larda Touch ID'yi kaldırıyor

Apple, iPhone'larda Touch ID'yi kaldırıyor

TOKİ'den vatandaşlar sosyal konut uyarısı: Dolandırıcılara itibar etmeyin

TOKİ'den vatandaşlar sosyal konut uyarısı: Dolandırıcılara itibar etmeyin

Karakurum Geçidi dünyanın en tehlikeli yolları arasında: Yapımında binden fazla işçi öldü

Karakurum Geçidi dünyanın en tehlikeli yolları arasında: Yapımında binden fazla işçi öldü

Resmen onaylandı! iPhone dahil tüm akıllı telefonlar yalnızca USB Type-C ile şarj olacak

Resmen onaylandı! iPhone dahil tüm akıllı telefonlar yalnızca USB Type-C ile şarj olacak

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı

Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı