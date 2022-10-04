Kocaeli Jandarmadan DEAŞ operasyonu
Kocaeli Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucu, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen M.M (31) Derince İlçesinde gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.
Geçtiğimiz cuma günü gözaltına alınan ve tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kaldı.