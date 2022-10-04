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Doç. Dr. Nedim Urhan Hakk'a yürüdü!

İlim Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Nedim Urhan Hakk'a yürüdü. Urhan'ın cenazesi bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Karacaahmet aile mezarlığına defnedilecek.

Ekleme: 4.10.2022 - 00:58 Güncelleme: 4.10.2022 - 01:00 / Editör: Ozge Selin
Doç. Dr. Nedim Urhan Hakk'a yürüdü!
Milli Nizam Partisi'nin kuruluşunda Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yanında yer alan ve bugüne kadar sayısız gencin yetişmesinde büyük emekleri olan İlim Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Darul Erkam Derneği Onursal Başkanı Doç. Dr. Nedim Urhan Hakk'ın rahmetine kavuştu.

CENAZE PROGRAMI

Urhan'ın cenazesi 4 Ekim Salı günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Karacaahmet aile mezarlığına defnedilecek.

Doç. Dr. Nedim Urhan Hakk'a yürüdü!

KABAKTEPE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı paylaşımda 'Yaptığı ilmi çalışmaların yanında, yetiştirdiği talebelerle ve mümtaz kişiliği ile hepimize örnek olan Nedim Urhan Hoca'ma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Nedim Urhan Hakk'a yürüdü!

NEDİM URHAN KİMDİR?

Doç. Dr. Nedim Urhan 1935 Artvin doğumludur. ilk öğrenimini burada tamamlayan Nedim Urhan, İmam Hatip Okulunu okumak üzere uzun ve zahmetli bir yolculukla İstanbul'a gelerek ilk İmam Hatip talebesi oldu.

İmam Hatip Okulu ile Birlikte büyük üstadlardan Ali Haydar Efendi, Gönenli Mehmet Efendi, Ömer Nasuhi Bilmen ve İsmail Efendi gibi alimlerden Hafızlık, Fıkıh, Akaid, Hadis Aşere Takrip ve Arapça ilimleri aldı.

Akabinde Yüksek İslam Enstütüsünü tamamlayarak Türkiye'nin çeşitli illerinde İmam hatiplik ve öğretmenlik yaptı. Daha sonra uzun yıllar görev yaptığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliğine atandı. 2002 yılında üniversiteden emekli oldu.

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