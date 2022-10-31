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YÖK: KPSS’de sorular sızdırılmadı

YÖK’ün iptal edilen KPSS Lisans oturumuna ilişkin ön raporunda, sınav sorularının sızdığı yönünde herhangi bir tespitin yapılamadığı, yürütülen soruşturma çerçevesinde bazı kamu görevlileri için soruşturma izni verildiği, savcılığın, soruşturma izni verilmeyen kamu personeli için Danıştay’a itiraz ettiği öğrenildi.

Ekleme: 31.10.2022 - 15:14 Güncelleme: 31.10.2022 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
YÖK: KPSS’de sorular sızdırılmadıYükseköğretim Kurumunun (YÖK) iptal edilen KPSS lisans oturumuna ilişkin ön raporunda, sınav sorularının sızdığı yönünde herhangi bir tespitin yapılamadığı belirtildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde bazı kamu görevlileri için soruşturma izni verildiği, savcılığın, soruşturma izni verilmeyen kamu personeli için Danıştay'a itiraz ettiği öğrenildi.

Sosyal medyada, 31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce deneme kitaplarında yayımlandığı yönünde yoğun şekilde paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022-KPSS'ye yönelik iddialarla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, YÖK de idari inceleme başlattı. YÖK tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Raporda, iddia edildiği gibi sınav sorularının daha önce sızdırıldığına yönelik bir tespitin yapılamadığı belirtildi.


4 SORUDA ŞAİBE İDDİASI

Raporda, iddia edildiği gibi sınav sorularının daha önce sızdırıldığına yönelik bir tespitin yapılamadığının bilgisi yer aldı. Ancak savcılık sınavda çıkan 4 soru yönünden şaibe iddialarının ortaya çıkartılması için, dönemin ÖSYM başkanı ile sorumluları hakkında soruşturma izni talep etti. Bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilirken, bazı kamu görevlileri hakkında izin verilmediği öğrenildi. Savcılık, YÖK'ten gelen raporla birlikte, soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgileri bir dosya halinde Danıştay'a göndererek, bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine itiraz etti.
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