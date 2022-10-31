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Türker Akıncı TOGG'un başarısını çekemeyenleri yazdı! Mutsuz ve kindar insanlar..

TOGG'un seri üretime geçmesi ile sözde muhaliflerin karınları ağrımaya başladı. Türker Akıncı da TOGG'un başarısını çekemeyenleri kaleme aldı.

Türker Akıncı TOGG'un başarısını çekemeyenleri yazdı! Mutsuz ve kindar insanlar..
Ekleme: 31.10.2022 - 11:36 Güncelleme: 31.10.2022 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Türker Akıncı TOGG'un başarısını çekemeyenleri yazdı! Mutsuz ve kindar insanlar..
MUTSUZ VE KİNDAR İNSANLAR!

“Reno var, Pejo var bunun da adı Reco olsun…”

Bu satırları yazan kişi Yılmaz Özdil.

Allah aşkına böyle bir şey yazabilmek için içinizde ne kadar kin biriktirdiniz?

Böyle bir düşünce yapısına sahip olabilmek için içinizde ne kadar nefret biriktirdiniz?

Yazık vallahi de billahi de yazık!

Birilerinin adeta taptığı Yılmaz Özdil`in kafa yapısı tamamen bu.

Oysa ki milletin 60 yıllık hayali gerçek oldu.

Yapılan araç Tayyip Erdoğan`ın tapulu malı değil ki?

TOGG bu milletin aracı.

“Ama efendim parçaları yurtdışından geliyor…”

Yahu iyi de siz Volvo`nun ya da Mercedes`in parçalarının Dünyanın dört bir yanından geldiğini biliyor musunuz?

Mesela Mercedes`in aynalarının Türkiye`de üretildiğinden haberiniz var mı?

Nasıl bir anlayıştır ki;

Yerli araç yaparsın sevinmezler,
Sihalarınız dünyaya meydan okur damadın derler,
Uçak yaparsınız ama motoru nereden geliyor diye sorarlar.
Kesin bu insanlar kendi evlerinde ve içlerinde de mutsuzlar.

Bu kadar güzel gelişmeye sevinememek için ancak ve ancak mutsuz kindar insan olmak gerekli.

MİLLET İTTİFAKININ KURTARICISI BULUNDU!

6`lı masayı bu dar boğazdan çıkaracak kişi belli oldu; BTP lideri Hüseyin Baş!

Günlerdir Haydar Baş`ın oğlunun partisinin ittifaka katılıp katılmayacağı konuşuluyor.

2015 Kasım seçimlerinde parti 0.10 oy almış. 2019 yerel seçimlerinde 0.36 oya kavuşmuş.

Gerçekten muhalefetin hali inanılmaz!

Umut vermek yerine bir masa ancak bu kadar umutsuzluk verebilir.

Bir tarafta “Türkiye yüzyılı” diyen yerli ve milli otomobilimizi banttan indiren bir iktidar

Diğer tarafta 0.10`luk parti masaya katılsın mı katılmasın mı geyiği çevrilen muhalefet.

Aslında her şey çok açık değil mi?

Seçimi kimin kazanacağı şimdiden belli değil mi?
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Türker Akıncı TOGG'un başarısını çekemeyenleri yazdı! Mutsuz ve kindar insanlar..
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