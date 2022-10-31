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Borsadan kapanış rekoru!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,58 değer kazancıyla 3.978,96 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Ekleme: 31.10.2022 - 20:54 Güncelleme: 31.10.2022 - 20:57 / Editör: Ozge Selin
Borsadan kapanış rekoru!BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 99,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 65,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,24 ve holding endeksi yüzde 2,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,19 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 3,99 ile spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesi küresel pay piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

Fed'in bu hafta politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde belirsizliğin sürdüğü gözleniyor. Bu kapsamda Banka'nın çarşamba günkü toplantısında yapacağı yönlendirmeler, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor.

Enflasyon ve resesyon endişelerinin yanı sıra artan jeopolitik risklerle yatırımcı fiyatlamalarının zorlaştığına işaret eden analistler, tahvil ve emtia piyasalarındaki hareketliliğin gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD, Çin ve İngiltere'de açıklanacak imalat sanayi PMI başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.850 puanın destek, 4.000 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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