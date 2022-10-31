Başkan Erdoğan’dan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’ya tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan, görüşmede, Brezilya devlet başkanlığına seçilen Lula da Silva'yı tebrik etti ve 1 Ocak'ta başlayacağı yeni görev döneminde kendisine başarılar diledi.YENİ DÖNEM VURGUSU2010 yılında beraber "stratejik ortaklık" düzeyine çıkardıkları ikili ilişkilerin yeni dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye ve Brezilya gibi G-20 üyesi iki büyük ülkenin sergileyeceği iş birliğinin küresel meydan okumalarla mücadele bakımından da istikamet belirleyici olduğunu ifade etti.