Bakan Özer duyurdu: Eğitime dev bütçe

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '2022-2023 eğitim öğretim yılındaki en büyük farklılığımız, eğitim öğretime hazırlanmayla ilgili ilk kez tüm okullarımıza bütçe gönderdik. Yaklaşık 5,5 milyar TL'lik bütçeyi bugün itibariyle okullarımıza göndermiş bulunuyoruz. Okullarımız artık temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatımla ilgili ihtiyaçlarını hiç kimseye başvurmadan kendilerine gönderilen bütçe ile karşılayabilir duruma geldiler' dedi.Kocaeli'de temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Mahmut Özer, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yapılan toplantı ile eksikliklerin giderilmesi adına yapılacak çalışmaların masaya yatırıldığına değinen Özer, 'Şuanda Kocaeli ilimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim yatırımlarının toplam bütçesi 960 milyon TL. Bugünkü değerlendirme toplamızda 1 milyar 325 milyonluk ilave bütçeyi Kocaeli'ye verme kararı aldık. Böylece 960 milyonluk eğitim yatırımını 2 milyar 285 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Bu yatırımların Kocaeli'ye hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum' dedi.Türkiye genelinde okulların güvenli hale getirilmesi için çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Bakan Özer, 'Yıkım, yapım ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor. 2022 yılının sonuna kadar bu çalışmaları büyük oranda bitirmeyi hedefliyoruz. Bunun için bütçemizi ağırlıklı olarak bu alanda kullanmayı hedefledik. Şu anda da Kocaeli'de güçlendirme yapılması gereken 15 okulumuz kaldı. Bunları da bugünkü yatırım programına dahil ederek, yıl sonuna kadar inşallah bitirmiş olacağız. Buna ilave olarak 4 özel eğitim anaokulu olmak üzere, Kocaeli'ye 6 anaokulunu yatırım programına dahil ettik. Milli Eğitim Bakanlığı olarak son bir yıldaki en büyük önceliğimiz okul öncesi eğitimdeki okullaştırma oranlarını artırmak. Bunun için çok geniş ve ciddi çalışma yaptık' diye konuştu.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde 3 bin bağımsız anaokulu yapmak için yola çıktık ve şu ana kadar 2 bin 50 bağımsız anaokulunu tamamlamış bulunuyoruz. 15 bin 500 bağımsız anasınıfı, 2 bin 50 bağımsız anaokulunu tamamladık. Bu atılımlarla 5 yaşlarındaki okullaşma oranlarını yüzde 65'ten yüzde 97'e ulaştırmış bulunuyoruz. Kocaeli'de de mevcut anaokulunu yapımlarına ilave olarak, 6 yeni okulla Kocaeli'nin kapasitesini artırmış olacağız. Yine ilkokul, ortaokul ihtiyaçlarıyla ilgili 5 yeni ilave yatırımı Kocaeli'ye kazandırmış bulunuyoruz. Bir diğer konu, okullarımızın çatı onarımından, ıslak zeminine kadar hızlı bir şekilde büyük onarımların tamamlanması. Bu, bizim önceliklerimizden bir tanesidir. Bu çerçevede da 100 milyonluk ilave yatırımla Kocaeli'deki okullarımızın büyük onarımlarını nihayete erdirmiş olacağız. 2022-2023 eğitim öğretim yılındaki en büyük farklılığımız, eğitim öğretime hazırlanmayla ilgili ilk kez tüm okullarımıza bütçe gönderdik. Yaklaşık 5,5 milyar TL'lik bütçeyi bugün itibariyle okullarımıza göndermiş bulunuyoruz. Okullarımız artık temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatımla ilgili ihtiyaçlarını hiç kimseye başvurmadan kendilerine gönderilen bütçe ile karşılayabilir duruma geldiler. Bu çerçevede Kocaeli'deki okullarımızda 85 milyonluk bir bütçeyi göndermiş bulunuyoruz' şeklinde konuştu.Bakan Özer, sözlerini şöyle noktaladı:'Değerlendirme toplantısında özel eğitimle ilgili uygulama okullarının sayısının artırılmasına yönelik talep oldu. Bu çerçevede 3 farklı ilçemizde 3 özel eğitim uygulama okulu yapma kararı aldık. Şu anda 30 farklı lokasyonlarda özel eğitim uygulama okulu var. Bu 3 okulla 33'e çıkarmış olacağız. Bugünkü toplantımız verimli geçti. Sürekli yeni yatırımlarla Kocaeli'yi desteklemek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Kocaeli sürekli göç alan bir yer. Sadece Anadolu'da değil, İstanbul'dan da buraya göç olduğunu gördük. Yeni demografik değişimlerle birlikte yeni okul ihtiyaçlarını karşılamak için de Bakanlık olarak Kocaeli'ye özel ihtimam göstereceğiz. Bu yatırımların Kocaeli'ye hayırlı olmasını diliyorum'İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na Bakan Mahmut Özer'in yanı sıra, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, milletvekilleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli birim müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.