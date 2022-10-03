Van’da terör operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, '26 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü ve terörün finansmanı soruşturmalarında 2, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 9 şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır' denildi.