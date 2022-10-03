Şanlıurfa'da 1 terörist yakalandı

Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında kentte PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi yakalandı.Yaşanılan gelişmeyi Terörle Mücadele Daire Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Başkanlığımız koordinesinde silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmes ine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda; Şanlıurfa ilinde 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır"