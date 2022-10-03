İstanbul’da trafik yüzde 63'e ulaştı

İstanbul yeni haftanın ilk ışıklarına yoğun bir trafikle başladı.İşe ve okula gitmek için erken saatte yola çıkan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.Kentin birçok noktasında trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.Üsküdar Altunizade'de 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü bağlantı yolunda sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.15 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü.Öte yandan Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu ise yüzde 72 seviyelerine ulaştı.