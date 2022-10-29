MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim mesajı

MHP lideri Bahçeli paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Milli Mücadele'nin her safhasında; sahip olunan manevî kuvvet ve direncin yegâne kaynağı Türk milletinin var oluşuna duyulan bağlılık, sadakat ve sarsılmaz inanç olmuştur. Bu itibarla Türkiye Cumhuriyeti; bağımsızlığını kurtarmak, hür ve müstakil yaşamak isteyen milletimizin doğrudan doğruya ruhundan doğan bir şaheserdir.