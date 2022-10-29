  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,68 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsveç'te Başkan Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu istifa etti

İsveç devlet televizyonu SVT'nin bir programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer veren programın yapımcısı ve sunucusu Kristoffer Ahonen Appelquist, istifa ettiğini açıkladı.

İsveç'te Başkan Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu istifa etti
Ekleme: 29.10.2022 - 14:55 Güncelleme: 29.10.2022 - 14:56 / Editör: Ozge Selin
İsveç'te Başkan Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu istifa etti
Appelquist, SVT'ye yaptığı açıklamada, çok yıprandığını, bu yüzden programı bırakıp kanaldan ayrıldığını, bundan sonra zamanını ailesine ve çocuklarına ayıracağını söyledi.

SVT'de 30 Eylül'de Kristoffer Ahonen Appelquist'in yapımcılığını üstlendiği ve sunduğu "Satir" adlı komedi haber programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ağır hakaretler içeren sözlere ve fotoğraflara yer verilmişti.

Programa katılan terör örgütü PKK/YPG destekçisi Kadir Meral de Kürtçe sunduğu haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti.
Sekiz yaşındaki Ukraynalı kızdan Erdoğan'a Bayraktar TB2 mektubu
Kılıçdaroğlu, ‘Milleti kandırıyorlar’ demişti… Yerli otomobil TOGG bugün üretime başlıyor
İsveç'te Başkan Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu istifa etti
Dünyadan Türkiye’ye Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor
Yunan medyasında ‘Türkiye Yüzyılı’ etkisi! Başkan Erdoğan’ın sözleri manşetleri süsledi
Trump Elon Musk’a arka çıktı: Artık manyaklar yönetmiyor!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim mesajı
Tüm yurtta bayram coşkusu! Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız.
Madenci ailelerine büyük destek: Prim borçları siliniyor koşulsuz aylık bağlanıyor
Nefesler tutuldu! Türkiye'nin gurur günü: TOGG seri üretime başlıyor
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Togg hazımsızlığı: Tepki çeken paylaşıma vatandaştan tepki yağdı
80 yaşındaki Fatma Özaslan'ın Başkan Erdoğan ile görüşme hayali gerçek oldu
Togg'un renkleri belli oldu: Yerli otomobil Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin gündemine yakışan yeni 'Kızılelma'sı ancak Türkiye Yüzyılı olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında enerjide yeni müjdeleri sevincini milletimizle paylaşacağız
18 bin lira daha verilecek: Promosyonda anlaşma sağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak
Yerli otomobilde TOGG’la ilgili tüm detaylar: 10 soru 10 cevap

Yerli otomobilde TOGG’la ilgili tüm detaylar: 10 soru 10 cevap

Bahçe duvarı kazısında Roma dönemine ait lahit bulundu

Bahçe duvarı kazısında Roma dönemine ait lahit bulundu

Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı

Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı

Baba Vanga'nın kehaneti o ülkede paniğe neden oldu! Gergin bekleyiş...

Baba Vanga'nın kehaneti o ülkede paniğe neden oldu! Gergin bekleyiş...

İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim cumartesi kapalı olan yollar ve alternatifleri

İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim cumartesi kapalı olan yollar ve alternatifleri

Bu eve 4 bin lira kira istediler: 'Ev buldum' diye sevinirken şok oldu

Bu eve 4 bin lira kira istediler: 'Ev buldum' diye sevinirken şok oldu