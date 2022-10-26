  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,63 - 18,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hamle Programı kapsamındaki ilk kararlar alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sağlık ve kimya sektöründe kabul ettiğimiz 23 proje için önümüzdeki dönemde 784 milyon liralık AR-GE yatırımını ve 4,3 milyar liralık üretim yatırımını destekleyeceğiz" dedi. Varank, "Dünyada gündemi tayin eden bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 26.10.2022 - 15:13 Güncelleme: 26.10.2022 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Hamle Programı kapsamındaki ilk kararlar alındı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında açılan Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı'na ilişkin, 'Sağlık ve kimya sektöründe kabul ettiğimiz 23 proje için önümüzdeki dönemde 784 milyon liralık AR-GE yatırımını ve 4,3 milyar liralık üretim yatırımını destekleyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un düzenlediği 'SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na ilişkin bilgi verdi.

Varank, Türkiye'de üretimi olmayan, ciddi cari açık verilen elektronikten makineye, kimyadan sağlığa, farklı sektörlerdeki ürünleri yerli ve milli imkanlarla üretebilmek için bu programı başlattıklarını bildirdi. Mobilite ve Üretimde Yapısal Dönüşüm çağrılarında yakalanan üst düzey performanstan sonra açılan üçüncü çağrıda sağlık ve kimyada da kritik projeleri hayata geçirme konusunda iddialı olduklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti: 

99 PROJE İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hamle Programı kapsamında geçen yıl 'Mobilite ve Üretimde Yapısal Dönüşüm' çağrılarına çıktı, 2021'de Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı'nda 179 projenin kesin başvuru sürecini tamamladı, 143 proje komite değerlendirme aşamasına kaldı. Bu projeler için yapılan ayrıntılı inceleme süreci sonunda 44 proje için karar alındı, 99 proje için ise değerlendirme süreçleri devam ediyor.

Kararlaştırılan 44 projeden 23'ü kabul edilirken 5'i revizyona açıldı. Kabul edilen 23 projenin AR-GE büyüklüğü 784 milyon lira, üretime yönelik yatırım harcaması büyüklüğü 4,3 milyar lira oldu. Projelerin illere göre dağılımına bakıldığında İstanbul 5 projeyle ilk sırada yer alırken bu ili Kocaeli 4, Tekirdağ 3, Sakarya 2 ve Karaman 2 projeyle izledi. Ankara, Yalova, Aydın, Samsun, Konya, Isparta ve Adıyaman'da da birer proje yürütülecek.

YENİLİKÇİ ÜRÜNLER ÜRETİLECEK

Desteklenen projeler kapsamında yenilikçi, değer katılmış eşdeğer ilaçlar, biyobenzer ilaçlar, kanser tedavisinde kullanılan ve nadir ilaç kategorisinde yer alan etken maddeler, aşılar, bağışıklık sağlayan ürünler, kimya sanayisinde kullanılan diğer kimyasal ürünler ve müstahzarlar, tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan eczacılık ürünleri gibi katma değeri yüksek kritik ürünlere yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi mümkün olacak. Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı kapsamında değerlendirilen kimya sektörü, petrol, doğal gaz, hava, su, mineraller ve metaller gibi ham maddeleri 70 binin üzerinde farklı ürüne dönüştürerek hemen her sektöre girdi sağlıyor. Türk sanayisinin gelişimi için kilit öneme sahip bir sektör olan kimya sektörü, imalat sanayisinde üretime konu maddelerin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. İmalat sanayisi sektörleri arasında en fazla dış ticaret açığının verildiği kimya sektörü, yerli ve milli sanayinin gelişmesinde yüksek potansiyel barındırıyor. İlaç sanayisi de önemli miktar ve çeşitlilikle üretim ve ihracat imkanına sahip, katma değeri yüksek sektörlerden biri olarak dikkati çekiyor.
İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi
Yazıcı’dan İBB gerginliğine ilişkin açıklama: Gerekirse dava açacağım
Dezenformasyon Yasası'nın ilk incelemesi tamamlandı
NATO'dan flaş İsveç ve Finlandiya açıklaması! Kritik görüşme için gözler Türkiye'de
Rusya'nın nükleer tatbikatı başladı: Putin'den 'dünya savaşı' mesajı
AK Parti'den 'Türkiye Yüzyılı' tanıtım toplantısına 11 siyasi partiye davet
Montaj dediği ses kayıtları gerçek çıktı! CHP'deki taciz skandalında flaş: Gerekçeli karar açıklandı
'Militan' değilim diyen Kafancıoğlu'nun gerçek yüzü!
Türk mühendisler tarafından geliştirildi: GIDS sistemi ilk kez görücüye çıktı
CHP'li Özgür Özel 'Kimyasal Silah' iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıktı! İftiraya 'ifade özgürlüğü' dedi...
Bakan Yanık açıkladı! 3 milyon vatandaş yararlandı
Yunanistan'dan dikkat çeken analiz: Erdoğan bağımsız bir güç olarak Türkiye'yi yeniden inşa etti
Osman Gökçek: Canan Kaftancıoğlu da bir militandır
Barajlarda su sıkıntısı var mı? Bakan Kirişci açıkladı
Yunan gazeteci, Türkiye'nin üç hedefini yazdı
Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinden kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı
Van'da 61 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasında karar çıktı
FETÖ imamının konuşması hain planı ortaya çıkardı
Üç ülkeden açık açık tehdit: 'Benzeri görülmemiş bir karşılık verilecek'
İsveç'ten Türkiye’ye terörle mücadele taahhüdü: Tüm şartları yerine getireceğiz
Hakan Aysal'ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı

Hakan Aysal'ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı

Rekabet Kurulu'nca Facebook hakkında başlatılan soruşturmada idari para cezası verilmesine karar verildi

Rekabet Kurulu'nca Facebook hakkında başlatılan soruşturmada idari para cezası verilmesine karar verildi

Bakan Kurum açıkladı: '1 Milyon Konut Arsası' ile ilgili detaylar belli oldu

Bakan Kurum açıkladı: '1 Milyon Konut Arsası' ile ilgili detaylar belli oldu

e-Devlet'e girip yapabilirsiniz! Zamanında bildirilmezse cezası var!

e-Devlet'e girip yapabilirsiniz! Zamanında bildirilmezse cezası var!

Yerli otomobil Togg'da geri sayım! Açılışa sayılı günler kala böyle görüntülendi

Yerli otomobil Togg'da geri sayım! Açılışa sayılı günler kala böyle görüntülendi

O illere sağanak uyarısı yapıldı! 26 Ekim 2022 hava durumu

O illere sağanak uyarısı yapıldı! 26 Ekim 2022 hava durumu