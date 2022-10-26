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Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü.

Ekleme: 26.10.2022 - 18:58 Güncelleme: 26.10.2022 - 19:19 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü...
Başkan Erdoğan, görüşmede, İsveç'in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Ulf Kristersson'a tebriklerini iletti.

İsveç Başbakanı Kristersson'ın 19 Ekim'de kendisine gönderdiği mektuba değinen Başkan Erdoğan, Ulf Kristersson'ı Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan, İsveç hükümetiyle ikili ilişkileri her alanda ileriye taşımaya hazır olduklarını belirtti.

İsveç Başbakanı Kristersson'ın Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Başkan Erdoğan, bu Muhtıra'nın önümüzdeki süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirdi.

Başkan Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye'yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.


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