WhatsApp çöktü: Mesajlar gitmiyor

Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları bünyesinde barındıran Meta'ya ait olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün çöktü.Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp'ın çöktüğünü Twitter üzerinden paylaşırken, şirketten bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar gönderilen mesajların iletilemediğini fakat buna rağmen bazı mesajların geldiğini açıkladı.WhatsApp ile ilgili veriler son saatler içerisinde bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor.WhatsApp'ın masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişilemediği belirtildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp'da yaşanan sorun ile ilgili bilgilendirmede bulundu."Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.